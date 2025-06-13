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«Ювентус» «одержим» Дьокерешем и работает над трансфером. Форвард запрашивает 10 млн евро в год

«Ювентус» пытается приобрести Виктора Дьокереша.

Corriere dello Sport отмечает, что туринцы «одержимы» форвардом «Спортинга» и предпринимают серьезные шаги в борьбе за него с другими клубами. Возможный трансфер одного из лучших бомбардиров последних лет представляется как своего рода заявление.

Руководство «Ювентуса» контактирует с представителями Дьокереша. Агенты запрашивают для своего клиента зарплату в размере 10 млн евро в год (после вычета налогов). Для приобретения Виктора потребуется не менее 70 млн евро. На данный момент фаворит – «Манчестер Юнайтед».

В то же время отмечается, что многое будет зависеть от того, уйдет ли из «Юве» Душан Влахович. Серба могут продать примерно за 30 млн евро.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
logoВиктор Дьокереш
logoсерия А Италия
деньги
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Португалия
logoЮвентус
logoпремьер-лига Англия
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