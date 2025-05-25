«Тоттенхэм» – первый клуб в истории, вышедший в ЛЧ с 17-го места в чемпионате

«Тоттенхэм» завершил сезон АПЛ на 17-м месте.

«Шпоры» финишировали рядом с зоной вылета в Чемпионшип. При этом «Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы, победив в финале «Манчестер Юнайтед» (1:0), и обеспечил себе место в следующем розыгрыше ЛЧ.

Это антирекорд, ранее ни один клуб с такого низкого места в чемпионате не выходил в ЛЧ. В 2022-м «Айнтрахт» стал 11-м в Бундеслиге, но при этом выиграл ЛЕ. В 2023-м «Севилья» получила путевку в ЛЧ с 12-го места в Ла Лиге – также благодаря победе в ЛЕ.

😳 В ЛЧ – с 17-го места! Антирекорд вместе с трофеем у «Тоттенхэма»

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