Мостовой о переходе Жерсона в «Зенит» за 25 млн евро: «РПЛ тем и прославляется, что трансферы делаем такие, будто до полуфиналов ЛЕ доходим. Это беда, агенты на этом хорошо кушают»

Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Жерсона Сантоса в «Зенит».

Ранее стало известно , что петербуржцы подпишут 28-летнего полузащитника после клубного чемпионата мира, выплатив отступные в размере 25 млн евро.

«Недавно же покупали и Луиса Энрике за те же деньги. Наш чемпионат тем и прославляется, что никто не играет в еврокубках, а трансферы делают такие, будто мы до полуфиналов Лиги Европы доходим.

Это беда, конечно. Агенты на этом хорошо кушают», – сказал бывший полузащитник сборной России.