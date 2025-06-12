Мостовой о переходе Жерсона в «Зенит» за 25 млн евро: «РПЛ тем и прославляется, что трансферы делаем такие, будто до полуфиналов ЛЕ доходим. Это беда, агенты на этом хорошо кушают»
Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Жерсона Сантоса в «Зенит».
Ранее стало известно, что петербуржцы подпишут 28-летнего полузащитника после клубного чемпионата мира, выплатив отступные в размере 25 млн евро.
«Недавно же покупали и Луиса Энрике за те же деньги. Наш чемпионат тем и прославляется, что никто не играет в еврокубках, а трансферы делают такие, будто мы до полуфиналов Лиги Европы доходим.
Это беда, конечно. Агенты на этом хорошо кушают», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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