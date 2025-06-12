Александр Горшков о Жерсоне в «Зените» за 25 млн евро: «Я не очень хорошо отношусь к покупке бразильцев за большие деньги»

Александр Горшков высказался о возможном переходе Жерсона в «Зенит».

Ранее стало известно, что петербуржцы подпишут полузащитника «Фламенго» после клубного чемпионата мира, выплатив отступные в размере 25 млн евро.

«Зениту » не хватило во второй части сезона креатива в лице такого футболиста, как Клаудиньо . А Вендел был немотивирован.

Жерсон должен добавить креатива команде и стать некой заменой Венделу .

Но я не очень хорошо отношусь к политике клуба покупать бразильцев за большие деньги», – сказал бывший футболист и тренер «Зенита».