Александр Горшков о Жерсоне в «Зените» за 25 млн евро: «Я не очень хорошо отношусь к покупке бразильцев за большие деньги»
Александр Горшков высказался о возможном переходе Жерсона в «Зенит».
Ранее стало известно, что петербуржцы подпишут полузащитника «Фламенго» после клубного чемпионата мира, выплатив отступные в размере 25 млн евро.
«Зениту» не хватило во второй части сезона креатива в лице такого футболиста, как Клаудиньо. А Вендел был немотивирован.
Жерсон должен добавить креатива команде и стать некой заменой Венделу.
Но я не очень хорошо отношусь к политике клуба покупать бразильцев за большие деньги», – сказал бывший футболист и тренер «Зенита».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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