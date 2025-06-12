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  • Олег Романцев: «Зная порядочность Семака, не удивился его словам о чемпионстве «Краснодара». Это комплимент джентльмена и проявление тренерской этики»
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Олег Романцев: «Зная порядочность Семака, не удивился его словам о чемпионстве «Краснодара». Это комплимент джентльмена и проявление тренерской этики»

Олег Романцев оценил реакцию Сергея Семака на чемпионство «Краснодара» в РПЛ.

— Признайтесь, чемпионство «Краснодара» стало неожиданностью? Ведь вы еще в начале сезона говорили, что золото останется за «Зенитом».

— Такой же неожиданностью, как и для многих других. Хотя до последнего тура было неясно, чем все кончится. Но на этот раз все было в руках «Краснодара», и он свой шанс не упустил. 

Обычно по части прогнозов я всегда попадал в точку, а вот здесь дал маху. Но надеюсь, что Семак на меня за это не обидится. Хотя в таких случаях тренеру всегда приходится обижаться только на самого себя — это закон профессии.

Сергей Богданович из тех крепких ее представителей, которых такие обидные осечки закаляют и делают мудрее. Что, уверен, он еще подтвердит в «Зените», где, надеюсь, не забудут, что именно при нем клуб шесть раз подряд пил чемпионское шампанское!

— Как восприняли слова Семака о том, что не «Зенит» уступил чемпионство, а «Краснодар» его выиграл?

— Думаю, что это своего рода комплимент джентльмена в адрес оппонента. А еще проявление тренерской этики, когда, уступая, ты все равно поздравляешь коллегу. Зная порядочность и воспитанность Сергея, нисколько этому не удивляюсь. 

Кстати, Семак заметил, что «Зениту» не удалось стать чемпионом, набрав 66 очков, хотя с 2022 года такой показатель гарантировал золото. Что подчеркивает значимость успеха команды Мусаева, опередившей питерцев всего на один балл, – сказал бывший тренер «Спартака».

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Семак
logoМурад Мусаев
logoЗенит
logoОлег Романцев
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
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