Мамаев назвал Мусаева тренером сезона РПЛ: «Те, кто продолжат критиковать его, будут выглядеть смешно. Человек делом показал, что может создавать чемпионскую команду»

Павел Мамаев назвал Мурада Мусаева лучшим тренером сезона РПЛ.

Под руководством Мусаева «Краснодар» выиграл минувший чемпионат России, опередив «Зенит» на одно очко.

«Лучший тренер сезона для меня очевиден — Мусаев. Я не раз говорил, что за всю свою продолжительную карьеру редко встречал такие интересные тренировки, как у него.

Люди, которые сейчас продолжат его критиковать, будут выглядеть просто смешно. Человек не словом, а делом показал, что может давать результат, создавать чемпионскую команду и держать ее в тонусе. Мусаев заслуженно лучший тренер сезона», — сказал бывший хавбек «Краснодара ».