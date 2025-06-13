Апелляцию «Осасуны» в TAD на итог матча с «Барсой» с участием Иньиго отклонили. Клуб может обратиться в гражданский суд

Апелляцию «Осасуны» в TAD на итог матча с «Барсой» с участием Иньиго отклонили.

Напомним, 27 марта «Барселона » одержала победу со счетом 3:0 в матче 27-го тура Ла Лиги.

На следующий день «Осасуна» подала апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) в связи с неправомерным участием Иньиго Мартинеса в игре. Клуб считает, что участие защитника в данном матче нарушает статью 5 Приложения I Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков.

11 апреля дисциплинарный комитет RFEF отклонил жалобу «Осасуны ». 8 мая апелляционный комитет утвердил это решение. Через 3 дня после окончания сезона Ла Лиги клуб подал апелляцию в Административный трибунал по спорту (TAD).

По информации Marca, эта апелляция также была отклонена. Это была последняя спортивная инстанция, в которую могла обратиться «Осасуна». Ранее сообщалось, что клуб готов подать иск в гражданский суд и намерен добиваться положительного вердикта.

Исход дела не мог повлиять на положение «Барселоны» в чемпионате, но мог изменить позицию «Осасуны». Если бы клуб получил 3 очка за техническую победу, то переместился бы на 8-е место в таблице Ла Лиги и получил право играть в Лиге конференций в следующем сезоне.