  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Осасуна» обратилась в TAD из-за матча с «Барсой» с участием Иньиго. Решение может помочь клубу занять 8-е место в Ла Лиге и попасть в ЛК, на «Барсу» оно не повлияет
26

«Осасуна» обратилась в TAD из-за матча с «Барсой» с участием Иньиго. Решение может помочь клубу занять 8-е место в Ла Лиге и попасть в ЛК, на «Барсу» оно не повлияет

«Осасуна» обратилась в TAD из-за участия Иньиго Мартинеса в матче.

Напомним, «Барселона» одержала победу над командой из Памплоны со счетом 3:0 27 марта. На следующий день «Осасуна» подала апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) в связи с неправомерным участием Иньиго Мартинеса в игре. Клуб считает, что участие защитника в данном матче нарушает статью 5 Приложения I Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков.

11 апреля дисциплинарный комитет RFEF отклонил жалобу «Осасуны». 8 мая апелляционный комитет утвердил это решение. 

Как сообщает Marca, через 3 дня после окончания сезона Ла Лиги подала апелляцию в Административный трибунал по спорту (TAD).

Предыдущие отказы не остановили клуб, который по-прежнему считает, что он прав и может добиться принятия соответствующих мер.

Отмечается, что решения не повлияют на положение «Барселоны» в чемпионате, но могут изменить позицию «Осасуны», добавив 3 очка, что в конечном итоге увеличит их до 55. Таким образом, команда займет 8-е место, что дает право играть в Лиге конференций в следующем сезоне.

В случае очередного отклонения апелляции, клуб готов идти до конца, в том числе обращаясь в обычные суды, чтобы добиться положительного вердикта.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72153 голоса
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoИньиго Мартинес
logoБарселона
logoЛа Лига
logoОсасуна
logoЛига конференций УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Апелляция «Осасуны» на решение RFEF по Иньиго отклонена, «Барса» не нарушила регламент. Клуб не согласен и выложил заявление с аргументами
3012 апреля, 08:43
«Осасуна» подаст апелляцию на решение RFEF по Иньиго. Ранее Федерация отклонила жалобу против «Барсы»
2411 апреля, 12:10
«Барса» направит возражения на жалобу «Осасуны». Каталонцы уверены, что протест по поводу участия Иньиго в матче не будет иметь последствий
111 апреля, 17:16
В «Барсе» не переживают из-за обращения «Осасуны» в RFEF. Юридические службы клуба консультировались насчет участия Иньиго в матче
529 марта, 16:51
«Осасуна» подала апелляцию на матч с «Барсой» из-за участия Иньиго. Защитник не играл за сборную из-за травмы и должен был пропустить 5 дней после матча Испании, как считает клуб
11828 марта, 14:36
Главные новости
Пасторе о Месси в «ПСЖ»: «Не считаю это провалом, скорее наоборот. Лионель заставлял весь мир говорить о себе и о клубе»
1615 минут назад
Де Брюйне пока не договорился с «Наполи» и готов обсудить другие варианты. Хавбек «Ман Сити» не исключает перехода в другой клуб АПЛ или Серии А (Independent)
1134 минуты назад
Бос о тен Хаге: «Достижения Эрика говорят сами за себя – в «Утрехте», «Аяксе» и даже в «МЮ». Кто после Фергюсона был успешен в «Юнайтед»? Не всегда виноват только тренер»
1549 минут назад
Тренер сборной Гонконга о турне «МЮ» по Азии: «Игрокам это нужно, как пуля в голове. Они просто хотят отдохнуть и восстановиться. А такие поездки устраивают ради прибыли»
4сегодня, 15:45
Аморим о выходе Гарначо во 2-м тайме против звезд Юго-Восточной Азии: «Неудивительно, Алехандро – игрок «МЮ». Некоторые игроки не прилетели из-за травм»
2сегодня, 15:39
Вратарь «Ахмата» Ульянов: «Мы несправедливо попали в стыки. У нас есть ответственность перед республикой, городом, болельщиками, мы должны оправдать их надежду и остаться в РПЛ»
19сегодня, 15:30
Делап договорился с «Челси». Клуб близок к активации отступных форварда «Ипсвича» (Флориан Плеттенберг)
29сегодня, 15:22
Сперцян, Угальде, Кордоба, Батраков, Даку – в символической сборной сезона РПЛ по версии Transfermarkt
17сегодня, 15:19
«Аль-Наср» может продлить контракт с Роналду и отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето. В PIF не хотят, чтобы португалец играл на КЧМ за клуб из другой страны (Джеймс Бендж)
74сегодня, 15:14
Бакаев близок к переходу в «Локомотив». Контракт вингера с «Зенитом» истекает летом (Иван Карпов)
66сегодня, 15:02
Ко всем новостям
Последние новости
Бывший ассистент Клоппа Лейндерс может войти в штаб Пепа в «Сити». Кандидатура Коло Туре также рассматривается
20 минут назад
Диалло о Гарначо: «Надеюсь, он останется в «МЮ», это не такая уж большая проблема. Алехандро – классный игрок»
337 минут назад
Черданцев о «Краснодаре»: «Новый чемпион – это очень важно для развития лиги. «Быки» прибавили в солидности по сравнению с прошлым сезоном, раньше им не хватало инстинкта убийцы»
955 минут назад
Галеоне о «Милане» Аллегри: «Он будет играть по схеме 4-2-3-1, но нужны 3-4 усиления, особенно в защите. Леау прибавит при Максе, с ним они поборются за скудетто»
555 минут назад
«Юве» готов продать Мбангула не менее чем за 20 млн евро. Хавбек интересен «Байеру», «Ноттингему», «Лейпцигу» и «Борнмуту» (Tuttosport)
3сегодня, 15:23
«Ньюкаслу» интересен Гендузи. «Лацио» хочет 40 млн евро за хавбека
7сегодня, 14:55
Гасилин о «Зените»: «Правильно, что оставили Семака. Представляете, насколько клуб приучил всю страну к своему безоговорочному лидерству? Мы видим, как хорошо работал тренер»
8сегодня, 14:36
Хавбек «Барсы» Касадо подтвердил, что освистывал гимн «Реала» в день финала Кубка Испании: «Мадрид» и «Эспаньол» – не те команды, которые мне нравятся»
20сегодня, 14:30
Газзаев о «Спартаке»: «И клуб, и тренер допустили просчеты зимой. Больше права на ошибку у Станковича не будет. Даже 2-е место расценят как неудачу»
8сегодня, 14:25
Буффон о годовщине трагедии на «Эйзеле»: «Я с трудом нахожу слова 40 лет спустя. Это удар в сердце всего поколения и открытая рана, о которой нельзя забывать»
1сегодня, 14:16