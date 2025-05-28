«Осасуна» обратилась в TAD из-за матча с «Барсой» с участием Иньиго. Решение может помочь клубу занять 8-е место в Ла Лиге и попасть в ЛК, на «Барсу» оно не повлияет

«Осасуна» обратилась в TAD из-за участия Иньиго Мартинеса в матче.

Напомним, «Барселона » одержала победу над командой из Памплоны со счетом 3:0 27 марта. На следующий день «Осасуна » подала апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) в связи с неправомерным участием Иньиго Мартинеса в игре. Клуб считает, что участие защитника в данном матче нарушает статью 5 Приложения I Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков.

11 апреля дисциплинарный комитет RFEF отклонил жалобу «Осасуны». 8 мая апелляционный комитет утвердил это решение.

Как сообщает Marca, через 3 дня после окончания сезона Ла Лиги подала апелляцию в Административный трибунал по спорту (TAD).

Предыдущие отказы не остановили клуб, который по-прежнему считает, что он прав и может добиться принятия соответствующих мер.

Отмечается, что решения не повлияют на положение «Барселоны» в чемпионате, но могут изменить позицию «Осасуны», добавив 3 очка, что в конечном итоге увеличит их до 55. Таким образом, команда займет 8-е место, что дает право играть в Лиге конференций в следующем сезоне.

В случае очередного отклонения апелляции, клуб готов идти до конца, в том числе обращаясь в обычные суды, чтобы добиться положительного вердикта.