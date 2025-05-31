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Снейдер предпочел Ямаля Винисиусу, Мбаппе – Левандовскому, де Йонга – Вальверде, Беллингема – Педри, Рафинью – Родриго, Алонсо – Флику

Уэсли Снейдер сравнил футболистов «Барселоны» и «Реала».

Тибо Куртуа или Марк-Андре тер Стеген?

– Куртуа.

Трент Александер-Арнолд или Жюль Кунде?

– Трент.

– Дин Хейсен или Пау Кубарси?

– Хейсен.

Антонио Рюдигер или Иньиго Мартинес?

– Рюдигер.

– Фран Гарсия или Алехандро Бальде?

– Бальде.

– Федерико Вальверде или Френки де Йонг?

– Де Йонг.

– Джуд Беллингем или Педри?

– Беллингем.

– Родриго или Рафинья?

– Рафинья.

– Килиан Мбаппе или Роберт Левандовски?

– Мбаппе.

– Винисиус Жуниор или Ламин Ямаль?

– Ямаль.

– Хаби Алонсо или Ханс-Дитер Флик?

– Хаби, – сказал экс-полузащитник «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: El Chiringuito TV
logoУэсли Снейдер
logoФренки де Йонг
logoБарселона
logoПау Кубарси
logoТибо Куртуа
logoЖюль Кунде
logoЛа Лига
logoРафинья Диас
logoХанс-Дитер Флик
logoФран Гарсия
logoЛамин Ямаль
logoТрент Александер-Арнолд
logoРоберт Левандовски
logoКилиан Мбаппе
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoРодриго
logoАнтонио Рюдигер
logoДин Хейсен
logoИньиго Мартинес
logoАлекс Бальде
logoФедерико Вальверде
logoМарк-Андре тер Стеген
logoХаби Алонсо
logoПедри
logoРеал Мадрид
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