Снейдер предпочел Ямаля Винисиусу, Мбаппе – Левандовскому, де Йонга – Вальверде, Беллингема – Педри, Рафинью – Родриго, Алонсо – Флику
Уэсли Снейдер сравнил футболистов «Барселоны» и «Реала».
– Тибо Куртуа или Марк-Андре тер Стеген?
– Куртуа.
– Трент Александер-Арнолд или Жюль Кунде?
– Трент.
– Дин Хейсен или Пау Кубарси?
– Хейсен.
– Антонио Рюдигер или Иньиго Мартинес?
– Рюдигер.
– Фран Гарсия или Алехандро Бальде?
– Бальде.
– Федерико Вальверде или Френки де Йонг?
– Де Йонг.
– Джуд Беллингем или Педри?
– Беллингем.
– Родриго или Рафинья?
– Рафинья.
– Килиан Мбаппе или Роберт Левандовски?
– Мбаппе.
– Винисиус Жуниор или Ламин Ямаль?
– Ямаль.
– Хаби Алонсо или Ханс-Дитер Флик?
– Хаби, – сказал экс-полузащитник «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: El Chiringuito TV
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