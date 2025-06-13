Диего Симеоне: «Мне не хватает победы в Лиге чемпионов. Я постоянно говорю игрокам, что мы оставляем после себя наследие. Быть 3-м в Ла Лиге для «Атлетико» уже недостаточно»
Диего Симеоне высказался о желании выиграть Лигу чемпионов.
«Атлетико» под руководством аргентинца занял третье место в минувшем сезоне Ла Лиги.
Об амбициях «Атлетико»
«Я постоянно говорю футболистам, что речь не только о победе в чемпионате. Мы оставляем после себя наследие. Мы хотим большего. Быть третьими уже недостаточно».
О личной мечте
«Мне не хватает победы в Лиге чемпионов. Нет смысла скрывать», – заявил главный тренер «Атлетико» в интервью DAZN.
«Атлетико» под руководством Симеоне дважды играл в финале ЛЧ и оба раза уступил «Реалу» – в 2014-м и 2016-м.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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