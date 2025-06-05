Индзаги стал 2-м среди самых высокооплачиваемых тренеров мира после ухода в «Аль-Хилаль». Симеоне – 1-й, Гвардиола – 3-й, Артета – 4-й, Энрике – 7-й, Флик – 12-й, Аморим – 15-й (Transfermarkt)
Ранее «Аль-Хилаль» объявил о назначении Индзаги на пост главного тренера.
Сообщалось, что экс-тренер «Интера» будет получать 25 млн евро в год и бонусы 4-5 млн в саудовском клубе.
По данным Transfermarkt, больше зарплата лишь у главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне – 34 млн в год. Отметим, что L’Équipe сообщала, что аргентинец получает немногим более 26 млн евро в год.
Рейтинг самых высокооплачиваемых клубных тренеров от Transfermarkt выглядит так:
1. Диего Симеоне («Атлетико») – 34 миллиона евро в год;
2. Симоне Индзаги («Аль-Хилаль») – 26 млн евро;
3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 24,8 млн евро;
4. Микель Артета («Арсенал») – 18,7 млн евро;
5. Стефано Пиоли («Аль-Наср») – 15,5 млн евро;
6. Дэвид Мойес («Эвертон») – 15 млн евро;
7. Луис Энрике («ПСЖ») – 11,5 млн евро;
8. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли») – 11,5 млн евро;
9. Жозе Моуринью («Фенербахче») – 11 млн евро;
10. Лоран Блан (««Аль-Иттихад») – 10 млн евро;
11. Унаи Эмери («Астон Вилла») – 10 млн евро;
12. Ханс-Дитер Флик («Барселона») – 9,5 млн евро;
13. Антонио Конте («Наполи») – 9,5 млн евро (6,5 млн евро + бонус за скудетто и выход в ЛЧ);
14. Венсан Компани («Бавария») – 9 млн евро;
15. Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») – 8 млн евро.