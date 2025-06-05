Индзаги стал 2-м среди самых высокооплачиваемых тренеров мира после ухода в «Аль-Хилаль». Симеоне – 1-й, Гвардиола – 3-й, Артета – 4-й, Энрике – 7-й, Флик – 12-й, Аморим – 15-й (Transfermarkt)

Cимоне Индзаги стал 2-м тренером мира по уровню зарплаты после смены клуба.

Ранее «Аль-Хилаль» объявил о назначении Индзаги на пост главного тренера.

Сообщалось, что экс-тренер «Интера » будет получать 25 млн евро в год и бонусы 4-5 млн в саудовском клубе.

По данным Transfermarkt, больше зарплата лишь у главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне – 34 млн в год. Отметим, что L’Équipe сообщала , что аргентинец получает немногим более 26 млн евро в год.

Рейтинг самых высокооплачиваемых клубных тренеров от Transfermarkt выглядит так:

1. Диего Симеоне («Атлетико ») – 34 миллиона евро в год;

2. Симоне Индзаги («Аль-Хилаль ») – 26 млн евро;

3. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити ») – 24,8 млн евро;

4. Микель Артета («Арсенал ») – 18,7 млн евро;

5. Стефано Пиоли («Аль-Наср ») – 15,5 млн евро;

6. Дэвид Мойес («Эвертон ») – 15 млн евро;

7. Луис Энрике («ПСЖ ») – 11,5 млн евро;

8. Маттиас Яйссле («Аль-Ахли ») – 11,5 млн евро;

9. Жозе Моуринью («Фенербахче») – 11 млн евро;

10. Лоран Блан (««Аль-Иттихад ») – 10 млн евро;

11. Унаи Эмери («Астон Вилла ») – 10 млн евро;

12. Ханс-Дитер Флик («Барселона ») – 9,5 млн евро;

13. Антонио Конте («Наполи ») – 9,5 млн евро (6,5 млн евро + бонус за скудетто и выход в ЛЧ);

14. Венсан Компани («Бавария ») – 9 млн евро;

15. Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед ») – 8 млн евро.