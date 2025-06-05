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  • Индзаги стал 2-м среди самых высокооплачиваемых тренеров мира после ухода в «Аль-Хилаль». Симеоне – 1-й, Гвардиола – 3-й, Артета – 4-й, Энрике – 7-й, Флик – 12-й, Аморим – 15-й (Transfermarkt)
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Индзаги стал 2-м среди самых высокооплачиваемых тренеров мира после ухода в «Аль-Хилаль». Симеоне – 1-й, Гвардиола – 3-й, Артета – 4-й, Энрике – 7-й, Флик – 12-й, Аморим – 15-й (Transfermarkt)

Cимоне Индзаги стал 2-м тренером мира по уровню зарплаты после смены клуба.

Ранее «Аль-Хилаль» объявил о назначении Индзаги на пост главного тренера.

Сообщалось, что экс-тренер «Интера» будет получать 25 млн евро в год и бонусы 4-5 млн в саудовском клубе.

По данным Transfermarkt, больше зарплата лишь у главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне – 34 млн в год. Отметим, что L’Équipe сообщала, что аргентинец получает немногим более 26 млн евро в год.

Рейтинг самых высокооплачиваемых клубных тренеров от Transfermarkt выглядит так: 

1. Диего Симеоне («Атлетико») – 34 миллиона евро в год;

2. Симоне ИндзагиАль-Хилаль») – 26 млн евро;

3. Пеп ГвардиолаМанчестер Сити») – 24,8 млн евро;

4. Микель АртетаАрсенал») – 18,7 млн евро;

5. Стефано ПиолиАль-Наср») – 15,5 млн евро;

6. Дэвид МойесЭвертон») – 15 млн евро;

7. Луис ЭнрикеПСЖ») – 11,5 млн евро;

8. Маттиас ЯйсслеАль-Ахли») – 11,5 млн евро;

9. Жозе Моуринью («Фенербахче») – 11 млн евро;

10. Лоран Блан (««Аль-Иттихад») – 10 млн евро;

11. Унаи ЭмериАстон Вилла») – 10 млн евро;

12. Ханс-Дитер Флик («Барселона») – 9,5 млн евро;

13. Антонио КонтеНаполи») – 9,5 млн евро (6,5 млн евро + бонус за скудетто и выход в ЛЧ);

14. Венсан КомпаниБавария») – 9 млн евро;

15. Рубен АморимМанчестер Юнайтед») – 8 млн евро.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Transfermarkt
logoИнтер
logoМатиас Краневиттер
logoАтлетико
logoДиего Симеоне
logoАль-Хилаль
logoСимоне Индзаги
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoМикель Артета
logoСтефано Пиоли
logoПСЖ
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЭвертон
logoЛуис Энрике
logoДэвид Мойес
logoЖозе Моуринью
logoАль-Ахли Джидда
logoЛоран Блан
logoМаттиас Яйссле
logoБарселона
logoАстон Вилла
logoУнаи Эмери
logoАль-Иттихад Джидда
logoБавария
logoНаполи
logoАнтонио Конте
logoВенсан Компани
logoМанчестер Юнайтед
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