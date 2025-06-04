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Симеоне об отмене гола Альвареса в серии пенальти с «Реалом»: «Мы оскорблены, возмущены. Такие моменты входят в историю футбола. Помню гол Рамоса в 2016-м – был явный офсайд»

Диего Симеоне вспомнил об отмененном голе Хулиана Альвареса с пенальти.

Исполняя удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом», нападающий «Атлетико», вероятно, коснулся мяча двумя ногами. Его гол не был засчитан. «Атлетико» потерпел поражение и вылетел из турнира. 

«Трудно описать словами что-то настолько жестокое. Мы оскорблены, возмущены. Мы не понимаем, почему это произошло. И не поймем. 

В тот момент я ходил [вдоль бровки], потому что не смотрел пенальти. И когда я увидел, что это был гол, я подумал: «Ну, гол». И вдруг я понял, что это не так, и спросил: «Что случилось, почему нет?» Потому что я не видел ситуации. Мне сказали, что это  произошло из-за того, что он дважды коснулся мяча, и я сказал: «Ну, он, должно быть, действительно дважды коснулся мяча».

Когда ты смотришь игру после ее завершения и видишь, что он не коснулся мяча [второй раз], это тяжело.

Это был не просто очередной пенальти, а пенальти, который обеспечил бы нам место в четвертьфинале – в сезоне, когда мы очень хорошо выступали в Лиге чемпионов. Это один из тех эпизодов, которые входят в историю футбола, и из-за которых меняются правила, как всегда. 

Я помню гол Рамоса [в финале ЛЧ-2016]. Я был рядом с лайнсменом и видел, что это офсайд. Он этого не видел, но это было отчетливо видно. Десять лет спустя судья [Марк Клаттенбург] сказал: «Мы допустили ошибку». Но тот момент не вернуть, и этот тоже, так что остается только возмущаться», – сказал главный тренер «Атлетико» в интервью DAZN.

IFAB изменил правило о двойном касании при пенальти – при забитом таким образом голе 11-метровый будут исполнять повторно. Изменения вступят в силу 1 июля

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАтлетико
logoДиего Симеоне
logoХулиан Альварес
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