«Атлетико» контактирует с Инкапиэ и рассматривал Гримальдо. Защитниками «Байера» интересовался «Реал» (Mundo Deportivo)

«Атлетико» заинтересован в Пьеро Инкапиэ.

Как передает Mundo Deportivo, мадридский клуб рассматривает варианты усиления позиции левого защитника. Диего Симеоне хотел бы видеть в этой роли Альваро Каррераса из «Бенфики», но игрок близок к подписанию контракта с «Реалом».

Обсуждается кандидатура Алехандро Гримальдо, однако переход защитника «Байера» хоть и не исключен, но маловероятен. Клуб стремится омолодить состав, поэтому подписание 29-летнего футболиста, которому в сентябре исполнится 30, не входит в их планы. К тому же леверкузенцы запросят около 30 млн евро.

Интерес к Гримальдо ранее проявляли «Барселона» и «Реал».

Симеоне хотел бы видеть на фланге защитника с хорошей выносливостью, способного в определенных моментах матча сыграть в центре обороны. Учитывая это, одним из главных вариантов «матрасников» является Пьеро Инкапиэ из «Байера», который также интересен «Реалу».

Сообщается, что «Атлетико» уже контактировал с эквадорским игроком. И агент, и сам футболист положительно оценивают возможность перейти в испанский чемпионат.

Отмечается, что «Атлетико» еще не приступил к активным действиям по укреплению левого фланга обороны. В приоритете у клуба остается усиление центра поля.