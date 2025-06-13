Осинькин о 2:5 с «Пари НН»: «У «Крыльев» было немало матчей с глупыми ошибками в обороне. С 0:4 мы сделали 2:4, и был супермомент, чтобы забить третий»

Игорь Осинькин не считает подозрительным матч «Крыльев» с «Пари НН».

Игра 28-го тура Мир Премьер-лиги завершилась гостевым поражением самарцев со счетом 2:5.

Сообщалось , что после матча руководство области хотело проверить защитников Илью Гапонова и Романа Евгеньева, а также вратаря Сергея Песьякова на детекторе лжи.

– Как можно объяснить действия обороны «Крыльев», в том числе Евгеньева?

– Это был очень слабый матч с нашей стороны, мы допустили огромное количество ошибок. Первый гол – это цепь наших глупостей, там нет вины одного игрока. Почти тут же получили второй гол.

Если проанализировать весь сезон, у нас было немало матчей с довольно глупыми ошибками в обороне. Матч с «Пари НН » был тем, в котором вылезли все наши глупости.

– Вас устроила самоотдача игроков «Крыльев» в этом матче?

– Если кто-то говорил, что мы бросили играть, может пересмотреть игру после того, как счет стал 0:4.

Мы сделали 2:4, у нас был супермомент, чтобы забить третий гол, – сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью Спортсу’‘.

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