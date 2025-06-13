Игорь Осинькин: «Не боюсь работы в клубе из топ-6 в РПЛ. По возможностям они давно живут в своем мире»

Игорь Осинькин заявил, что готов к работе в топ-клубе.

– В июне вас связывали с ЦСКА и «Пари НН». Вы вели с ними переговоры?

– Я это все читаю – вы перечислили не все клубы, куда меня отправляют.

Комментировать информацию такого рода стоит только после подписания контракта. Я не знаю ни одного случая, когда тренер комментировал переговоры и это шло на пользу.

– А как это может навредить?

– Например, клуб ведет переговоры не только со мной, но и с другим кандидатом – и выбирает его. Если я буду публично рассказывать, что клуб интересовался и мной, это может доставить лишнее напряжение для того, кого выбрали. Зачем? Это не в моих правилах.

– Вы чувствуете, что готовы к топ-клубу?

– Проекты, в которых я участвовал, в целом получались. Да, есть уровень немножечко выше, чем «Крылья Советов », он реально существует. Я его не боюсь – прошел большую школу в нашем футболе, поработал на всех уровнях. Не вижу проблем для работы в клубе из топ-6.

– Отрыв топ-6 образовался в этом сезоне?

– Будем честны: сейчас отрыв топ-6 от остальных достаточно большой. По одной причине: в этом году никто из топ-6 не провалился.

По возможностям топ-6 живет в своем мире уже достаточно давно, – сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью Спортсу’‘.

«Я не просил ни копейки и был готов уйти». Интервью Осинькина о пяти годах в «Крыльях»