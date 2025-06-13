  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игорь Осинькин: «Не боюсь работы в клубе из топ-6 в РПЛ. По возможностям они давно живут в своем мире»
8

Игорь Осинькин: «Не боюсь работы в клубе из топ-6 в РПЛ. По возможностям они давно живут в своем мире»

Игорь Осинькин заявил, что готов к работе в топ-клубе.

– В июне вас связывали с ЦСКА и «Пари НН». Вы вели с ними переговоры?

– Я это все читаю – вы перечислили не все клубы, куда меня отправляют.

Комментировать информацию такого рода стоит только после подписания контракта. Я не знаю ни одного случая, когда тренер комментировал переговоры и это шло на пользу.

– А как это может навредить?

– Например, клуб ведет переговоры не только со мной, но и с другим кандидатом – и выбирает его. Если я буду публично рассказывать, что клуб интересовался и мной, это может доставить лишнее напряжение для того, кого выбрали. Зачем? Это не в моих правилах.

– Вы чувствуете, что готовы к топ-клубу?

– Проекты, в которых я участвовал, в целом получались. Да, есть уровень немножечко выше, чем «Крылья Советов», он реально существует. Я его не боюсь – прошел большую школу в нашем футболе, поработал на всех уровнях. Не вижу проблем для работы в клубе из топ-6.

– Отрыв топ-6 образовался в этом сезоне?

– Будем честны: сейчас отрыв топ-6 от остальных достаточно большой. По одной причине: в этом году никто из топ-6 не провалился.

По возможностям топ-6 живет в своем мире уже достаточно давно, – сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью Спортсу’‘.

«Я не просил ни копейки и был готов уйти». Интервью Осинькина о пяти годах в «Крыльях»

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25254 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoИгорь Осинькин
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoСпартак
logoКраснодар
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Осинькин о предложениях: «Очень много команд связались со мной, «Пари НН» не единственная. Это должен быть проект с возможностями для развития»
11вчера, 03:55
Осинькин обсудит назначение в «Пари НН» с губернатором Нижегородской области. Личка – основной кандидат клуба на замену Гончаренко, чех уже встретился с Никитиным (Sport24)
329 июня, 16:06
ЦСКА не рассматривает назначение Осинькина главным тренером («РБ Спорт»)
539 июня, 09:23
Главные новости
Александр Мостовой: «Нужно забыть определения «молодые футболисты», «свои воспитанники» – это в прошлом! «Краснодар» стал побеждать, когда 9 иностранцев и еще 5 в запасе»
1517 минут назад
Осинькин об уходе из «Крыльев»: «С сентября до декабря тема не снималась с повестки – команда попросила оставить, болельщики встали на защиту. Горжусь ребятами, удержавшими клуб в РПЛ»
118 минут назад
Разминаемся перед КЧМ: соотнесите клубы и страны 🌎
19 минут назадТесты и игры
Вингер «Зенита» Луис Энрике: «Хотел остаться в «Ботафого», но Текстор не пошел навстречу. Хочется вернуться, вижу, как команда усиливается, хорошо играет»
4330 минут назад
CAS обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 8,55 млн евро и 5% годовых за Влашича в течение 45 дней после одобрения Великобритании или отмены санкций
7346 минут назад
Гути о Месси и Роналду: «По таланту – Лионель, по амбициям и голам – Криштиану. Они оба – лучшие в истории»
2648 минут назад
Бояринцев о Станковиче: «4-5-е места воспитанниками можно занимать. Легионеры, тренер-иностранец, но результат не достигнут. Зачем приглашать столько людей из-за границы?»
2758 минут назад
Дело Промеса находится на рассмотрении нидерландской прокуратуры в рамках апелляции
6сегодня, 10:08
Юсупов о чемпионстве «Краснодара»: «Они тоже тратят много денег, как и «Зенит», поэтому ничего удивительного. Это же не «Ростов» или «Рубин» вдруг занял первое место»
26сегодня, 10:01
Сане об уходе из «Баварии»: «Решение далось нелегко, я чувствовал себя как дома, хотя здесь не всегда было просто»
8сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Кировский «Машиностроитель» представил новую форму, забросив ее в грузовик во время погони: «Никаких скучных презентаций, подиумов и речей – мы делаем все по-своему»
312 минут назадВидео
ЦСКА предлагал Николичу новый контракт после финала Кубка России («Матч ТВ»)
714 минут назад
«Монако» Головина подпишет контракт с 16-летним Данном из «Корк Сити». У вингера 3 матча в чемпионате Ирландии
134 минуты назад
«Байер» может продать Бонифасе за 50 млн евро. Форвард не хочет уходить из клуба – у него ранее сорвался трансфер в «Аль-Наср»
239 минут назад
«Челси», «Бавария» и «Атлетико» претендуют на Вольтемаде. Форвард «Штутгарта» сделал хет-трик за Германию на молодежном Евро
4сегодня, 10:10
Зинченко заинтересован в переходе в «Милан». Итальянцы могут подписать защитника «Арсенала» в случае продажи Тео
10сегодня, 09:21
«Бавария» может продать Винлефа в «Динамо» Загреб за 2 млн евро. 19-летний защитник провел сезон в аренде в «Аустрии»
1сегодня, 09:10
«Аль-Насру» Роналду интересен Ким Мин Чжэ. Защитник «Баварии» согласен на переход
1сегодня, 08:51
Каррера об аресте Промеса: «Если он виновен, будет правильно ответить за это. Сожалею о том, что с ним случилось»
7сегодня, 08:28
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Испания сыграет с Данией, Румыния – с Черногорией, Германия встретится с Нидерландами в субботу, Англия – с Норвегией
сегодня, 08:15