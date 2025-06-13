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Осинькин о 100 млн рублей при отставке из «Крыльев»: «Неустойка была в обе стороны, так решил клуб. Не просил ни копейки и был готов уйти, но мне говорили, что нужно продолжать»

Игорь Осинькин не мог уйти из «Крыльев» из-за 100 млн рублей неустойки.

Главный тренер самарской команды покинул клуб в конце мая, с ним не продлили контракт. По ходу минувшего сезона Осинькин был близок к уходу из команды.

– Почему вы не ушли в отставку? Из-за неустойки в 100 миллионов рублей?

– Да, такая неустойка была – в обе стороны. Она появилась в контракте не по моей инициативе – так решил клуб в 2022 году, чтобы меня удержать.

В интервью Вадим Андреев и Роберт Тер-Абрамян четко говорили, что я никогда не просил у клуба ни копейки. Я был готов уйти, несколько раз говорил с руководством, но мне говорили, что нужно продолжать работать.

– Как узнали, что контракт не будет продлен?

– Чем ближе было к концу сезона, тем больше шло разговоров не о продлении, а о задаче: «Давайте ее выполним, не опустимся в зону стыков, и тогда поговорим».

У нас сложился хороший контакт с Тер-Абрамяном и с его заместителем Русланом Пименовым. Возможно, в какой-то момент они выступали за то, чтобы продолжить наше сотрудничество, у нас были предварительные разговоры. Но, наверное, до конца и мне не верилось, что я могу остаться в «Крыльях» на следующий сезон.

– Вы были готовы остаться?

– Наверное, сердцем да, ведь я отработал большой срок в «Крыльях». Привязался к стадиону, базе, городу, Волге, болельщикам. Но разум заставлял сомневаться. Понимал: время пришло.

Да и инициатива расстаться шла не от меня, – сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью Спортсу’‘.

«Я не просил ни копейки и был готов уйти». Интервью Осинькина о пяти годах в «Крыльях»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoИгорь Осинькин
деньги
Роберт Тер-Абрамян
logoКрылья Советов
болельщики
logoРуслан Пименов
Вадим Андреев
logoпремьер-лига Россия
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