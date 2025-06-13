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Месси и квотербек «Канзаса» Махоумс снялись в ролике adidas. Спортсмены обменялись игровой формой с автографами

Лионель Месси и звезда НФЛ Патрик Махоумс снялись в ролике adidas.

По сюжету Месси и Махоумс бегут на соседних дорожках в спортзале. Лионель нажимает на тренажере квотербека «Канзас-Сити» кнопку, ускоряющую дорожку. Патрик отвечает тем же. Подгоняя друг друга, они ускоряются до предельных скоростей.

Надпись в конце видео гласит: «Все мы нуждаемся в ком-то, кто заставит поверить, что у тебя получится». После этого спортсмены сходят с дорожки и жмут руки.

Фото: instagram.com/adidasfootball/

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть adidas
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