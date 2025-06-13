Гути о Месси и Роналду: «По таланту – Лионель, по амбициям и голам – Криштиану. Они оба – лучшие в истории»

Гути сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

– Очень непростое решение. По таланту – Месси . По амбициям и голам – Криштиану . Для меня они оба – лучшие в истории.

– Криштиану/Месси или Бензема?

– Криштиану/Месси. Хотя я очень ценю Бензема , мы с ним очень сблизились в «Реале ».

К нему часто относились несправедливо, он многое сделал для «Реала», – заявил бывший хавбек мадридцев Гути .

Гути о критике Ямаля за кепку козырьком назад: «Меня неправильно поняли. Речь шла не о Ламине, а о самом факте, когда игрок появляется на пресс-конференции в таком виде»