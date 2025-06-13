Гути о Месси и Роналду: «По таланту – Лионель, по амбициям и голам – Криштиану. Они оба – лучшие в истории»
Гути сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
– Очень непростое решение. По таланту – Месси. По амбициям и голам – Криштиану. Для меня они оба – лучшие в истории.
– Криштиану/Месси или Бензема?
– Криштиану/Месси. Хотя я очень ценю Бензема, мы с ним очень сблизились в «Реале».
К нему часто относились несправедливо, он многое сделал для «Реала», – заявил бывший хавбек мадридцев Гути.
Гути о критике Ямаля за кепку козырьком назад: «Меня неправильно поняли. Речь шла не о Ламине, а о самом факте, когда игрок появляется на пресс-конференции в таком виде»
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Marca
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