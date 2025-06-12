Директор «Баварии» о 150 млн евро за Виртца: «Не представляю, смогли бы мы заплатить столько, сколько «Ливерпуль». Когда одна дверь закрывается, открывается другая»
Директор «Баварии» высказался о цене за Флориана Виртца.
Ранее сообщалось, «Ливерпуль» покупает Виртца у «Байера» за 150 млн евро с учетом бонусов.
– Честно говоря, я не представляю, смогли бы мы заплатить столько, сколько «Ливерпуль», по всей видимости, платит сейчас.
Флориан Виртц – выдающийся игрок. Мы могли бы представить его в нашей команде. Но когда одна дверь закрывается, открывается другая.
– Нико Уильямс?
– Много имен, много, – сказал Макс Эберль в интервью Sky Sport.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern & Germany
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