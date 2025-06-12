Диас не чувствует себя ценным в «Ливерпуле» и хочет перейти в «Барсу». Окружение вингера полагает, что подписание Виртца поспособствует его уходу (Mundo Deportivo)

Луис Диас может покинуть «Ливерпуль» после перехода Флориана Виртца.

Ранее сообщалось , что мерсисайдцы подпишут полузащитника «Байера » за 150 млн евро.

По данным Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» считает Диаса приоритетным вариантом для усиления атаки. Вингер также заинтересован в переходе, поскольку с детства мечтал играть за каталонский клуб.

Сообщается, что Диас чувствует, что в «Ливерпуле » его не ценят по достоинству – на данный момент он приостановил переговоры о продлении контракта. Кроме того, ближайшее окружение футболиста полагает, что подписание Виртца может заставить «Ливерпуль» поспособствовать уходу колумбийца, что позволило бы клубу частично компенсировать высокие затраты.

В минувшем сезоне АПЛ Диас отметился 13 голами и 5 ассистами в 36 матчах. Статистику 28-летнего вингера можно найти здесь .