Диас не чувствует себя ценным в «Ливерпуле» и хочет перейти в «Барсу». Окружение вингера полагает, что подписание Виртца поспособствует его уходу (Mundo Deportivo)
Ранее сообщалось, что мерсисайдцы подпишут полузащитника «Байера» за 150 млн евро.
По данным Mundo Deportivo, руководство «Барселоны» считает Диаса приоритетным вариантом для усиления атаки. Вингер также заинтересован в переходе, поскольку с детства мечтал играть за каталонский клуб.
Сообщается, что Диас чувствует, что в «Ливерпуле» его не ценят по достоинству – на данный момент он приостановил переговоры о продлении контракта. Кроме того, ближайшее окружение футболиста полагает, что подписание Виртца может заставить «Ливерпуль» поспособствовать уходу колумбийца, что позволило бы клубу частично компенсировать высокие затраты.
В минувшем сезоне АПЛ Диас отметился 13 голами и 5 ассистами в 36 матчах. Статистику 28-летнего вингера можно найти здесь.