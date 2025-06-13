«Ливерпуль» гарантированно заплатит 130-135 млн евро за Виртца (Флориан Плеттенберг)

«Ливерпуль» гарантированно заплатит до 135 млн евро за Флориана Виртца.

Английский клуб окончательно согласовал детали трансфера полузащитника «Байера ».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мерсисайдцы фиксированно выплатят немецкому клубу около 130-135 миллионов евро.

С учетом бонусов сумма может вырасти до 150 миллионов евро. Один из бонусов – победа в Лиге чемпионов.

Медицинское обследование для хавбека запланировано на следующей неделе.

В прошлом сезоне Флориан Виртц забил 10 голов и сделал 12 передач в 31 матче Бундеслиги.