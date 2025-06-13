«Монако» Головина подпишет контракт с 16-летним Данном из «Корк Сити». У вингера 3 матча в чемпионате Ирландии
«Монако» Александра Головина подпишет контракт с 16-летним Дэвидом Данном.
Об этом сообщает L’Équipe.
Вингер выступает в чемпионате Ирландии за клуб «Корк Сити». В текущем сезоне он провел 3 матча и не отметился результативными действиями.
Отмечается, что Данн перейдет в качестве свободного агента и будет играть за одну из команд академии «Монако».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Get Football News France
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