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  • «Монако» Головина подпишет контракт с 16-летним Данном из «Корк Сити». У вингера 3 матча в чемпионате Ирландии
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«Монако» Головина подпишет контракт с 16-летним Данном из «Корк Сити». У вингера 3 матча в чемпионате Ирландии

«Монако» Александра Головина подпишет контракт с 16-летним Дэвидом Данном.

Об этом сообщает L’Équipe.

Вингер выступает в чемпионате Ирландии за клуб «Корк Сити». В текущем сезоне он провел 3 матча и не отметился результативными действиями.

Отмечается, что Данн перейдет в качестве свободного агента и будет играть за одну из команд академии «Монако».

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Get Football News France
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