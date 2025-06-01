«Монако» ведет переговоры с агентами Регилона. Защитник покинул «Тоттенхэм» свободным агентом

«Монако» работает над подписанием Серхио Регилона.

L’Equipe сообщает, что клуб начал переговоры с агентами 28-летнего защитника «Тоттенхэма ». В субботу лондонцы объявили , что Регилон покинет команду в связи с истечением контракта.

Отмечается, что в «Монако » уверены, что смогут договориться о трансфере испанца. Усиление левого фланга обороны является одним из приоритетов монегасков в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Регилон сыграл за «Тоттенхэм» лишь 6 матчей во всех турнирах, проведя на поле 316 минут. Его подробную статистику можно найти здесь .