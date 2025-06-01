«Монако» ведет переговоры с агентами Регилона. Защитник покинул «Тоттенхэм» свободным агентом
«Монако» работает над подписанием Серхио Регилона.
L’Equipe сообщает, что клуб начал переговоры с агентами 28-летнего защитника «Тоттенхэма». В субботу лондонцы объявили, что Регилон покинет команду в связи с истечением контракта.
Отмечается, что в «Монако» уверены, что смогут договориться о трансфере испанца. Усиление левого фланга обороны является одним из приоритетов монегасков в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Регилон сыграл за «Тоттенхэм» лишь 6 матчей во всех турнирах, проведя на поле 316 минут. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости