Мор о Карпине: «Динамо» получит одного из лучших тренеров в стране. Такой харизмы нет ни у кого. Для него это пик карьеры»

Эдуард Мор оценил предстоящее назначение Валерия Карпина на пост тренера «Динамо».

— Никто Карпина в «Спартак» не звал. И если его не зовут красно‑белые, то ему вообще не работать на клубном уровне?

Болельщики «Динамо » должны быть довольны. Они получат одного из лучших специалистов в стране, тренера, который полон энтузиазма. Я даже не вижу причин для сомнений или недовольства.

— Что есть у Карпина, чего не было у Лички?

— У Карпина харизма, которой нет ни у кого. И у него более фундаментальный футбол. У него не забалуешь – дисциплина на первом месте. Он для футболистов очень большой авторитет.

Работая в «Динамо», Карпин будет выкладываться на миллион процентов. Для него это пик карьеры на данный момент. Это главная вещь для тренера, — сказал бывший футболист «Спартака».