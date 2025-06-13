Мор о Карпине: «Динамо» получит одного из лучших тренеров в стране. Такой харизмы нет ни у кого. Для него это пик карьеры»
Эдуард Мор оценил предстоящее назначение Валерия Карпина на пост тренера «Динамо».
— Никто Карпина в «Спартак» не звал. И если его не зовут красно‑белые, то ему вообще не работать на клубном уровне?
Болельщики «Динамо» должны быть довольны. Они получат одного из лучших специалистов в стране, тренера, который полон энтузиазма. Я даже не вижу причин для сомнений или недовольства.
— Что есть у Карпина, чего не было у Лички?
— У Карпина харизма, которой нет ни у кого. И у него более фундаментальный футбол. У него не забалуешь – дисциплина на первом месте. Он для футболистов очень большой авторитет.
Работая в «Динамо», Карпин будет выкладываться на миллион процентов. Для него это пик карьеры на данный момент. Это главная вещь для тренера, — сказал бывший футболист «Спартака».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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