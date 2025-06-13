Пименов о совмещении Карпина: «Это не проблема. В «Ростове» логистика была сложнее. В Москве будет полегче»
Руслан Пименов оценил совмещение Валерием Карпиным работы в сборной России и в клубе.
Сообщалось, что тренер подписал контракт с «Динамо» до 2028 года.
«Думаю, это не проблема. В «Ростове» было сложнее — логистика была сложнее. Сейчас, живя в Москве, будет полегче», — сказал заместитель гендиректора «Крыльев Советов».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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