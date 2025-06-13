Пименов о совмещении Карпина: «Это не проблема. В «Ростове» логистика была сложнее. В Москве будет полегче»

Руслан Пименов оценил совмещение Валерием Карпиным работы в сборной России и в клубе.

Сообщалось , что тренер подписал контракт с «Динамо » до 2028 года.

«Думаю, это не проблема. В «Ростове » было сложнее — логистика была сложнее. Сейчас, живя в Москве, будет полегче», — сказал заместитель гендиректора «Крыльев Советов».