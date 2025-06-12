«С Карпиным «Динамо» будет бороться за медали и чемпионство. От него будут ждать быстрых результатов, учитывая клубное прошлое». Кирьяков о тренере

Сергей Кирьяков считает, «Динамо» поборется за чемпионство с Валерием Карпиным.

Ранее сообщалось , что Карпин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года.

«Впервые за долгое время руководство «Динамо» решило назначить российского специалиста. Это уже выглядит интересно. С Карпиным «Динамо» будет бороться за медали и чемпионство.

И от него будут ждать быстрых результатов, учитывая его клубное прошлое. Судя по всему, руководство клуба ему доверяет и заранее под него стало комплектовать состав», – сказал бывший нападающий «Динамо ».