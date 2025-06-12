«С Карпиным «Динамо» будет бороться за медали и чемпионство. От него будут ждать быстрых результатов, учитывая клубное прошлое». Кирьяков о тренере
Сергей Кирьяков считает, «Динамо» поборется за чемпионство с Валерием Карпиным.
Ранее сообщалось, что Карпин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года.
«Впервые за долгое время руководство «Динамо» решило назначить российского специалиста. Это уже выглядит интересно. С Карпиным «Динамо» будет бороться за медали и чемпионство.
И от него будут ждать быстрых результатов, учитывая его клубное прошлое. Судя по всему, руководство клуба ему доверяет и заранее под него стало комплектовать состав», – сказал бывший нападающий «Динамо».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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