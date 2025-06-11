Мартинес о Роналду: «Быть тренером – не значит выбирать или не выбирать Криштиану, это означает задействовать лучших. Когда у вас такой игрок, каждый день – урок футбола»
Роберто Мартинес оценил важность Криштиану Роналду для сборной Португалии.
«В свои 40 лет он обладает уникальным опытом в мире клубного футбола.
Быть тренером – не значит выбирать или не выбирать Криштиану Роналду, это означает задействовать лучших игроков, чтобы создать лучшую команду и выигрывать титулы. Важно принимать решения, основываясь на фактах, а у Криштиану 20 голов [за Португалию] в [последних] 25 матчах. Подобных рекордов больше нет.
Нам удалось сделать раздевалку очень конкурентной, и когда у вас есть такой игрок, как Роналду, каждый день становится уроком футбола», – сказал главный тренер сборной Португалии.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
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