Мартинес о Роналду: «Быть тренером – не значит выбирать или не выбирать Криштиану, это означает задействовать лучших. Когда у вас такой игрок, каждый день – урок футбола»

Роберто Мартинес оценил важность Криштиану Роналду для сборной Португалии.

«В свои 40 лет он обладает уникальным опытом в мире клубного футбола.

Быть тренером – не значит выбирать или не выбирать Криштиану Роналду , это означает задействовать лучших игроков, чтобы создать лучшую команду и выигрывать титулы. Важно принимать решения, основываясь на фактах, а у Криштиану 20 голов [за Португалию] в [последних] 25 матчах. Подобных рекордов больше нет.

Нам удалось сделать раздевалку очень конкурентной, и когда у вас есть такой игрок, как Роналду, каждый день становится уроком футбола», – сказал главный тренер сборной Португалии .