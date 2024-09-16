Теллес о том, как Роналду убедил его перейти в «Аль-Наср»: «Он позвонил и сказал: «Приезжай и наслаждайся». Когда я вел переговоры, Криштиану сказал, что все уладит»
Алекс Теллес рассказал, что Криштиану Роналду убедил его перейти в «Аль-Наср».
Защитник покинул саудовский клуб минувшим летом и сейчас выступает за «Ботафого».
«Он позвонил мне, когда об этом начали говорить. Он сказал мне: «Приезжай сюда [в Саудовскую Аравию] и наслаждайся, страна открывается для футбола».
Когда я еще вел переговоры, он позвонил мне и сказал, что все уладит. Вы несете ответственность за то, чтобы делать все от вас зависящее, если вас пригласил именно он», – сказал Теллес в интервью Globo Esporte.
«У Роналду есть власть в любых вопросах из-за его имиджа и достижений. Он хочет видеть лучших». Теллес про слухи, что Криштиану повлиял на назначение Каштру тренером «Аль-Насра»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Bola
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