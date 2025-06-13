  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колыванов об аресте Промеса: «Посмотришь – добрый мальчик, но в тихом омуте черти водятся. Сам взял свою карьеру и поставил на ней крест»
15

Колыванов об аресте Промеса: «Посмотришь – добрый мальчик, но в тихом омуте черти водятся. Сам взял свою карьеру и поставил на ней крест»

Игорь Колыванов высказался об аресте Квинси Промеса в Дубае.

Ранее сообщалось, что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов. В прокуратуре Нидерландов не подтвердили арест Промеса.

«Сам взял свою карьеру и поставил на ней крест. Жалко. Мне было приятно смотреть на него на футбольном поле.

На него посмотришь – добрый мальчик. Никогда не видел, чтобы он голос повышал. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся», – заявил бывший нападающий сборной России.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24337 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoКвинси Промес
происшествия
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoИгорь Колыванов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушаков об аресте Промеса: «Квинси – наш большой друг, жаль его. Но есть законы и правила – будет отвечать, что тут поделаешь»
12вчера, 21:08
В прокуратуре Нидерландов не подтвердили арест Промеса. Экс-игрок «Спартака» все еще находится в ОАЭ
17вчера, 19:59
Мостовой об аресте Промеса: «Печально, что для него все так заканчивается. Любого человека жалко, тем более Квинси»
29вчера, 18:21
Губерниев об аресте Промеса в ОАЭ: «Перефразируем Жеглова и его «вор должен сидеть в тюрьме». Хороший футболист, но преступник и бестолочь – такие играть в РПЛ не должны»
79вчера, 17:47
Главные новости
Карпин почти в «Динамо», де Брюйне перешел в «Наполи», Кунья в «МЮ», Промес арестован в Дубае, «Эдмонтон» сравнял счет в финале НХЛ, 3-й мировой рекорд Макинтош, «Пари НН» уволил Гончаренко и другие новости
29 минут назад
Глушаков о бане России: «Дам смелый прогноз: санкции снимут в ближайшие два года, а может, и в этом году»
22сегодня, 03:31
Лукка согласен перейти в «Наполи». У лучшего бомбардира «Удинезе» 12 голов в Серии А
4сегодня, 02:56
Президент «Урала»: «Домашнее судейство в Грозном или не домашнее, но есть факт: опытный судья ошибся в ключевом эпизоде»
1сегодня, 02:25
Теллес приглашал Роналду в «Ботафого»: «Он ответил, что сейчас не самое подходящее время». Клуб из Рио сыграет на КЧМ
2сегодня, 01:31
Шаронов о Даку и «Зените»: «У Семака очень большие возможности по сравнению с другими, но в футболе не все решают деньги. «Краснодар» с другой стратегией стал чемпионом»
8сегодня, 01:14
Мастур о неудачах в карьере: «Вы одиноки, когда проигрываете – те, кто окружал меня на пике популярности, отвернулись. Мой талант – дар от Бога, значит, у него есть какой-то план»
20вчера, 21:59
Все игры и тесты про спорт – в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите развлечься или залипнуть
вчера, 21:30
Гаттузо обсудит с главой FIGC назначение в сборную Италии. Встреча с Буффоном прошла хорошо
27вчера, 21:08
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия разгромила Словению, Англия победила Чехию, Нидерланды сыграли вничью с Финляндией, Украина уступила Дании
55вчера, 21:01
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер вратарей ЦСКА о Торопе: «У Влада большое будущее, но Акинфеев — номер один на протяжении более 20 лет. Сколько ему еще играть? Лет 20»
7 минут назад
Орещук о прогрессе Гладышева: «Личка ему не доверял, и Ярослав стал здорово играть назло ему. Теперь у «Динамо боевой тандем двух российских форвардов»
22 минуты назад
Пулишич о критике после 4 подряд поражений США: «Можете что угодно говорить о моей игре, но ставить под сомнение самоотдачу – крайне неуместно»
44 минуты назад
«Дзюба даже в 36 мог бы усилить какой‑нибудь европейский клуб. Он может играть на том же высоком уровне, что и раньше». Агент Барбоза о форварде
559 минут назад
У экс-защитника «Шинника» Загре выявлен рак после удаления опухоли на ноге (Metaratings)
сегодня, 03:19
«Акинфееву не нужно летать по «девяткам». Он грамотно занимает позицию». Чанов о вратаре
сегодня, 02:39
Бека-Бека перешел в бельгийский «Ла-Лувьер». Экс-защитник «Локо» угрожал суицидом в 2023-м
2сегодня, 02:08
МЛС. «Атланта» Миранчука крупно проиграла в гостях «Нью-Йорк Сити» (0:4), «Канзас-Сити» Шапи встретится с «Далласом» в ночь на воскресенье
сегодня, 01:48
Бородюк о формате Кубка России: «Спортивный принцип обесценивается. Как сказал один тренер: «Мы в финале, но не в финале»
4сегодня, 01:44
Netflix выпустит документальный сериал о сезоне «ПСЖ». Релиз состоится после КЧМ, сообщил Аль-Хелайфи
2вчера, 21:52