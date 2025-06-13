Колыванов об аресте Промеса: «Посмотришь – добрый мальчик, но в тихом омуте черти водятся. Сам взял свою карьеру и поставил на ней крест»
Игорь Колыванов высказался об аресте Квинси Промеса в Дубае.
Ранее сообщалось, что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов. В прокуратуре Нидерландов не подтвердили арест Промеса.
«Сам взял свою карьеру и поставил на ней крест. Жалко. Мне было приятно смотреть на него на футбольном поле.
На него посмотришь – добрый мальчик. Никогда не видел, чтобы он голос повышал. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся», – заявил бывший нападающий сборной России.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?24337 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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