Колыванов об аресте Промеса: «Посмотришь – добрый мальчик, но в тихом омуте черти водятся. Сам взял свою карьеру и поставил на ней крест»

Игорь Колыванов высказался об аресте Квинси Промеса в Дубае.

Ранее сообщалось , что экс-форвард «Спартака » задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов. В прокуратуре Нидерландов не подтвердили арест Промеса .

«Сам взял свою карьеру и поставил на ней крест. Жалко. Мне было приятно смотреть на него на футбольном поле.

На него посмотришь – добрый мальчик. Никогда не видел, чтобы он голос повышал. Но, как говорится, в тихом омуте черти водятся», – заявил бывший нападающий сборной России.