Глушаков об аресте Промеса: «Квинси – наш большой друг, жаль его. Но есть законы и правила – будет отвечать, что тут поделаешь»

Денис Глушаков отреагировал на арест Квинси Промеса в ОАЭ.

Ранее стало известно, что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов. На родине Промес был заочно осужден на 6 лет тюрьмы по делу об участии в контрабанде наркотиков и на 1,5 года – за нападение с ножом на родственника. Сторона футболиста подала апелляцию.

– Понятно, что это наш большой друг, и его жаль. Но есть законы и правила. Мы тут не вправе судить. Будет, значит, по закону отвечать, что тут поделаешь.

– Были надежды, что может обойтись?

– В нашем мире все возможно. Может, он хотел остаться жить в Дубае. Но сложилась такая ситуация, – сказал бывший капитан «Спартака ».