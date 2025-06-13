Глушаков об аресте Промеса: «Квинси – наш большой друг, жаль его. Но есть законы и правила – будет отвечать, что тут поделаешь»
Денис Глушаков отреагировал на арест Квинси Промеса в ОАЭ.
Ранее стало известно, что экс-форвард «Спартака» задержан в Дубае по запросу об экстрадиции от Нидерландов. На родине Промес был заочно осужден на 6 лет тюрьмы по делу об участии в контрабанде наркотиков и на 1,5 года – за нападение с ножом на родственника. Сторона футболиста подала апелляцию.
– Понятно, что это наш большой друг, и его жаль. Но есть законы и правила. Мы тут не вправе судить. Будет, значит, по закону отвечать, что тут поделаешь.
– Были надежды, что может обойтись?
– В нашем мире все возможно. Может, он хотел остаться жить в Дубае. Но сложилась такая ситуация, – сказал бывший капитан «Спартака».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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