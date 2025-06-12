В прокуратуре Нидерландов не подтвердили арест Промеса. Экс-игрок «Спартака» все еще находится в ОАЭ

В прокуратуре Нидерландов не подтвердили арест Квинси Промеса.

Ранее стало известно, что бывший футболист «Спартака » был арестован в Дубае в ночь на четверг в связи с запросом нидерландской прокуратуры о его экстрадиции. Информацию подтвердил адвокат Промеса Джем Полат.

«На данный момент мы не можем это подтвердить», – сказал пресс-секретарь отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра.

По словам пресс-секретаря отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн, на данный момент ПРомес по-прежнему находится на территории ОАЭ.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Сторона футболиста подала апелляцию.