В прокуратуре Нидерландов не подтвердили арест Промеса. Экс-игрок «Спартака» все еще находится в ОАЭ
В прокуратуре Нидерландов не подтвердили арест Квинси Промеса.
Ранее стало известно, что бывший футболист «Спартака» был арестован в Дубае в ночь на четверг в связи с запросом нидерландской прокуратуры о его экстрадиции. Информацию подтвердил адвокат Промеса Джем Полат.
«На данный момент мы не можем это подтвердить», – сказал пресс-секретарь отделения прокуратуры в Амстердаме Эверт Бурстра.
По словам пресс-секретаря отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн, на данный момент ПРомес по-прежнему находится на территории ОАЭ.
Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Сторона футболиста подала апелляцию.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
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