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Трент о «Реале»: «Я вырос, наблюдая, как этот клуб побеждает, и хочу стать частью будущих успехов. У нас молодая команда с мышлением победителей, едем в США выиграть КЧМ»

Трент Александер-Арнолд объяснил решение перейти в «Реал».

Сегодня 26-летний защитник был официально представлен в качестве нового игрока мадридцев.

− Насколько вы взволнованы в этот день?

– Очень. Я так долго ждал этого дня. Я взволнован, счастлив и горд. Быть здесь – это мечта. Но впереди еще много работы, и мне очень хочется начать.

− Почему вы решили перейти сейчас? Вы говорите, что «долго ждали». Вы болели за «Реал» еще с детства?

− Когда я говорю, что долго ждал, я имею в виду пару недель, а не годы (улыбается). Но вы уважаете «Реал», нравится он вам или нет. Его заслуги, его история. Этот клуб всегда был со мной, я восхищался его игроками, устройством... Я вырос, наблюдая, как он побеждает: три Лиги чемпионов подряд и еще две следом. Я не удивляюсь, наблюдая, как «Реал» выигрывает титулы.

Главная причина, по которой я приехал, заключается в том, что я хочу быть частью будущих успехов. Мы молодая команда с мышлением победителей. Мне не терпится начать. Мы едем в Америку, чтобы выиграть клубный чемпионат мира, – сказал Трент.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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