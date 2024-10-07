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Березовский о Сафонове и Акинфееве: «Матвей может дотянуться до мячей, до которых Игорь не смог бы. Он выше ростом, у него длиннее руки и ноги, не было серьезных травм»

Роман Березовский сравнил Матвея Сафонова с Игорем Акинфеевым.

– Можете сравнить Сафонова с Игорем Акинфеевым? Чей стиль вам ближе?

– Акинфеев – многоопытный вратарь, уже повидавший все в футболе. Если говорить о Сафонове, то его плюсы – антропология. Он выше ростом, у него длиннее руки и ноги, Матвей может дотянуться до мячей, до которых, возможно, не смог бы дотянуться Игорь.

Еще один момент – насколько я знаю, у Сафонова не было серьезных травм, а Акинфеев «рвал» крестообразные связки.

В целом же у каждого есть как свои плюсы, так и минусы. У Акинфеева мне нравится его рациональность, понимание игры. Игорь – высококлассный вратарь, всей своей карьерой доказавший, что он мастер. У Матвея в этом плане все впереди, Сафонов еще очень молод. Надеюсь, он будет и дальше прибавлять, – заявил экс-голкипер «Зенита» и «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Российская газета»
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logoМатвей Сафонов
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