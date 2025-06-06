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  • Участие «Кристал Пэлас» в Лиге Европы под вопросом из-за общего владельца с «Лионом». УЕФА не согласился на передачу доли Текстора в траст
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Участие «Кристал Пэлас» в Лиге Европы под вопросом из-за общего владельца с «Лионом». УЕФА не согласился на передачу доли Текстора в траст

Участие «Кристал Пэлас» в ЛЕ под угрозой из-за общего владельца с «Лионом».

Основной акционер клуба, Джон Текстор, также владеет контрольным пакетом акций французского «Лиона», который также квалифицировался в Лигу Европы. Кроме того, другой акционер «Кристал Пэлас», Дэвид Блитцер, имеет долю в датском клубе «Брондбю», который вышел в Лигу конференций.

Согласно правилам УЕФА, один и тот же человек или юридическое лицо не может иметь влияние более чем на один клуб, участвующий в европейских клубных соревнованиях.

Руководство «Кристал Пэлас», включая Текстора и председателя Стива Пэриша, провело встречу с представителями УЕФА в Ньоне, чтобы найти решение проблемы. Они предложили передать свои доли в клубе в слепой траст, как это ранее делали «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» для соблюдения правил УЕФА. Однако УЕФА отклонил это предложение, поскольку клуб пропустил последний срок для регистрации таких изменений – 1 марта.

На тот момент «Кристал Пэлас» занимал место в середине таблицы Премьер-лиги и не рассматривал участие в европейских турнирах как реальную возможность. Клуб квалифицировался в еврокубки после победы в Кубке Англии. 

После встречи в Ньоне Текстор сообщил Daily Mail, что намерен продать свои 45% акций «Пэлас», однако маловероятно, что бизнесмен успеет осуществить это до начала жеребьевки квалификации Лиги Европы, которая должна состояться 17 июня.

Если УЕФА примет решение об исключении «Кристал Пэлас» из Лиги Европы, их место, вероятно, займет «Ноттингем Форест», который изначально квалифицировался в Лигу конференций. В свою очередь, «Брайтон», занявший восьмое место в Премьер-лиге, может получить путевку в Лигу конференций.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
logoпремьер-лига Англия
logoНоттингем Форест
logoЛион
logoБрайтон
logoКристал Пэлас
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Джон Текстор
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