«Ноттингем Форест» пожаловался в УЕФА на «Кристал Пэлас», рассчитывая занять его место в ЛЕ. У победителей Кубка Англии общий владелец с «Лионом»

«Ноттингем Форест» попытается добиться запрета на участие «Кристал Пэлас» в ЛЕ.

«Кристал Пэлас» получил право на участие в следующем сезоне Лиги Европы благодаря победе в Кубке Англии. При этом 43% акций клуба принадлежат Джону Текстору – владельцу «Лиона », также отобравшегося для участия в турнире.

Согласно правилам УЕФА, один и тот же человек или юридическое лицо не может иметь влияние более чем на один клуб, участвующий в европейских клубных соревнованиях.

Ранее руководство «Пэлас» провело встречу с представителями УЕФА, чтобы найти решение проблемы. Текстор и председатель клуба Стив Пэриш предложили передать свои доли в клубе в слепой траст, как это ранее делали «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», но УЕФА отклонил это предложение, поскольку клуб пропустил последний срок для регистрации таких изменений – 1 марта.

По данным The Times, переписку с УЕФА по вопросу возможного нарушения правил со стороны «Кристал Пэлас» также вел «Ноттингем Форест », рассчитывая на повышение из Лиги конференций в Лигу Европы в случае запрета на участие «Пэлас» в еврокубках.

Если «Кристал Пэлас » исключат из Лиги Европы, клуб может оспорить это в Спортивном арбитражном суде (CAS). В случае разрешения на участие клуба в турнире обратиться в суд может «Ноттингем Форест». Сообщается, что на встрече с представителями УЕФА руководство «Пэлас» заверило, что Текстор не имеет решающего влияния в повседневной деятельности клуба. Кроме того, американский предприниматель уже несколько месяцев пытается продать свою долю в клубе.

Ожидается, что УЕФА примет решение по поводу участия «Кристал Пэлас» в еврокубках до конца июня. Оно может зависеть от возможной дисквалификации «Лиона» – в декабре орган финансового контроля клубов УЕФА отстранил французский клуб от еврокубков, но впоследствии отменил запрет после выполнения «Лионом» необходимых требований. Однако клуб по-прежнему рискует не быть допущенным к участию в Лиге Европы в следующем сезоне.