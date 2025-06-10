У «Вулвс» самая «токсичная» фан-база в АПЛ. «МЮ» – на 5-м месте, «Челси» – на 8-м, «Ман Сити» – на 15-м (AceOdds)
Согласно исследованию, проведенному AceOdds, болельщики «волков» оставляют наибольшее количество вульгарных комментариев. К такому выводу авторы сайта пришли после того, как изучили 883 074 комментария на основных ветках клубов на Reddit и выделили из них те, что содержат грубые и непристойные слова.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Вулверхэмптон» – 7,43% вульгарных комментариев.
2. «Ноттингем Форест» – 7,12%.
3. «Вест Хэм» – 6,59%.
4. «Тоттенхэм» – 6,38%.
5. «Манчестер Юнайтед» – 6,38%.
6. «Саутгемптон» – 5,99%.
7. «Лестер» – 5,95%.
8. «Челси» – 5,94%.
9. «Ньюкасл» – 5,66%.
10. «Кристал Пэлас» – 5,65%.
11. «Ливерпуль» – 5,50%.
12. «Астон Вилла» – 5,46%.
13. «Эвертон» – 5,34%.
14. «Арсенал» – 4,99%.
15. «Манчестер Сити» – 4,7%.
16. «Брентфорд» – 4,18%.
17. «Брайтон» – 4,07%.
18. «Борнмут» – 3,66%.
19. «Ипсвич» – 3,47%.
20. «Фулхэм» – 3,23%.