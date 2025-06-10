У «Вулвс» самая «токсичная» фан-база в АПЛ. «МЮ» – на 5-м месте, «Челси» – на 8-м, «Ман Сити» – на 15-м (AceOdds)

У «Вулверхэмптона» самая «токсичная» фан-база в Премьер-лиге.

Согласно исследованию, проведенному AceOdds, болельщики «волков» оставляют наибольшее количество вульгарных комментариев. К такому выводу авторы сайта пришли после того, как изучили 883 074 комментария на основных ветках клубов на Reddit и выделили из них те, что содержат грубые и непристойные слова.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Вулверхэмптон » – 7,43% вульгарных комментариев.

2. «Ноттингем Форест» – 7,12%.

3. «Вест Хэм » – 6,59%.

4. «Тоттенхэм » – 6,38%.

5. «Манчестер Юнайтед » – 6,38%.

6. «Саутгемптон » – 5,99%.

7. «Лестер» – 5,95%.

8. «Челси» – 5,94%.

9. «Ньюкасл» – 5,66%.

10. «Кристал Пэлас» – 5,65%.

11. «Ливерпуль» – 5,50%.

12. «Астон Вилла» – 5,46%.

13. «Эвертон» – 5,34%.

14. «Арсенал» – 4,99%.

15. «Манчестер Сити» – 4,7%.

16. «Брентфорд» – 4,18%.

17. «Брайтон» – 4,07%.

18. «Борнмут» – 3,66%.

19. «Ипсвич» – 3,47%.

20. «Фулхэм» – 3,23%.