Батраков и Сильянов продлили контракты с «Локомотивом» («Это футбол, брат!»)

«Локомотив» продлил контракты с двумя игроками.

Новые соглашения с московским клубом подписали полузащитник Алексей Батраков и защитник Александр Сильянов , сообщает «Это футбол, брат!»

В минувшем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 29 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами. На счету Сильянова 26 игр, 1 гол и 2 результативных паса.