Батраков и Сильянов продлили контракты с «Локомотивом» («Это футбол, брат!»)
«Локомотив» продлил контракты с двумя игроками.
Новые соглашения с московским клубом подписали полузащитник Алексей Батраков и защитник Александр Сильянов, сообщает «Это футбол, брат!»
В минувшем сезоне Мир РПЛ Батраков провел 29 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами. На счету Сильянова 26 игр, 1 гол и 2 результативных паса.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Это футбол, брат!»
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