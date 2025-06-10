Александр Сильянов: «Не знаю, готов ли я пойти на понижение зарплаты от команды из топ-5 лиг. В «Ман Сити» был бы готов пойти пешком или поехать на велосипеде»
Александр Сильянов ответил на вопрос о желании перейти в Европу.
«Я был бы готов пойти пешком или поехать на велосипеде в «Манчестер Сити», если меня позовут. Не знаю, готов ли я пойти на понижение зарплаты от команды из топ-5 лиг.
Если взять пример Матвея Сафонова. Он играет мало, но при этом выигрывает все. Я бы хотел перейти. Хотел бы все равно попробовать свои силы. Там другие скорости и футбол другой», – сказал защитник «Локомотива» и сборной России.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
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