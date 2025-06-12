Сильянов об интересе «Зенита» и «Динамо»: «Не было окончательного предложения, чтобы перейти. Доволен, что продлил соглашение с «Локо»
Александр Сильянов подтвердил, что мог перейти в «Зенит» и «Динамо».
— Как прокомментируете недавнее подписание с «Локомотивом» нового контракта до 2029 года?
— Очень рад остаться в «Локомотиве», в команде, которая мне стала родной, поскольку нахожусь в ней с 2019 года. Доволен тем, что продлил соглашение, и буду делать все, чтобы приносить клубу пользу.
— Весь последний год появлялись слухи об интересе к вам со стороны «Зенита», «Динамо» и еще ряда клубов РПЛ. Что-то из этого было правдой?
— Разговоры были об этом, но в большинстве случаев я, как и все, узнавал обо всем из интернета и разных слушков. Не было прямо окончательного предложения от кого-то, чтобы перейти, – сказал защитник «Локомотива».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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