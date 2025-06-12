Ибишев об усилении «Ахмата» для борьбы за места вверху: «Нужны трансферы в первую очередь – 5-6 игроков»

Турпал-Али Ибишев рассказал, как усилиться «Ахмату» для борьбы за верх таблицы.

— C чем связываете трудности «Ахмата» в концовке сезона?

— Трудно сказать, ничто не предвещало такого, потому что у нас была длинная беспроигрышная серия первые восемь матчей весной, все шло хорошо. Мы не проигрывали. Обидно только, что выиграли всего две игры — остальные вничью сыграли. Из-за этого во время беспроигрышной серии не смогли сделать рывок из зоны стыков. А дальше пошло-поехало — честно говоря, не могу сказать, с чем это связано.

— Что надо сделать «Ахмату», чтобы прибавить в следующем сезоне и бороться за места вверху таблицы?

— На мой взгляд, нужны трансферы в первую очередь. У нас 16-го числа начинается предсезонный сбор. Посмотрим, будут ли к этому времени новички. Но думаю, команда усилится.

— Много нужно трансферов?

— Я думаю, где-то пять-шесть игроков нужно в усиление к тем, которые уже есть у нас, – сказал защитник «Ахмата ».