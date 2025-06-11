«Ахмат» претендует на Сулейманова («СЭ»)
«Ахмат» хотел бы подписать Тимура Сулейманова.
По данным «Спорт-Экспресса», грозненский клуб заинтересован в приобретении нападающего «Локомотива».
Ранее появилась информация о возможной аренде 25-летнего игрока «Балтикой» на один год с правом выкупа.
Также сообщалось, что переговоры по аренде Сулейманова ведут «Ростов» и «Крылья Советов».
В прошедшем сезоне форвард провел 40 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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