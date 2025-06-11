«Ахмат» претендует на Сулейманова («СЭ»)

«Ахмат» хотел бы подписать Тимура Сулейманова.

По данным «Спорт-Экспресса », грозненский клуб заинтересован в приобретении нападающего «Локомотива ».

Ранее появилась информация о возможной аренде 25-летнего игрока «Балтикой» на один год с правом выкупа.

Также сообщалось , что переговоры по аренде Сулейманова ведут «Ростов » и «Крылья Советов ».

В прошедшем сезоне форвард провел 40 матчей за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года.