Дешам о 2:0: «Франция предоставила Германии слишком много инициативы. Если бы все пошло не так, у меня не было бы оправданий. Третье место лучше, чем четвертое»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги игры с Германией.
Французы одержали победу со счетом 2:0 в матче за третье место Лиги наций.
«Я пытаюсь мыслить трезво: мы предоставили сопернику слишком много инициативы. На поле было что-то вроде постоянного движения, но оно ни к чему не привело. Если бы все пошло не так, у меня не было бы оправданий.
Третье место лучше, чем четвертое, мы завершаем сезон победой над Германией. Для нас это отпуск, но не для игроков. В сентябре нас ждут важные матчи в квалификации [ЧМ-2026] с Украиной и Исландией», – сказал Дешам.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
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