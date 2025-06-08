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  • Дешам о 2:0: «Франция предоставила Германии слишком много инициативы. Если бы все пошло не так, у меня не было бы оправданий. Третье место лучше, чем четвертое»
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Дешам о 2:0: «Франция предоставила Германии слишком много инициативы. Если бы все пошло не так, у меня не было бы оправданий. Третье место лучше, чем четвертое»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги игры с Германией.

Французы одержали победу со счетом 2:0 в матче за третье место Лиги наций. 

«Я пытаюсь мыслить трезво: мы предоставили сопернику слишком много инициативы. На поле было что-то вроде постоянного движения, но оно ни к чему не привело. Если бы все пошло не так, у меня не было бы оправданий.

Третье место лучше, чем четвертое, мы завершаем сезон победой над Германией. Для нас это отпуск, но не для игроков. В сентябре нас ждут важные матчи в квалификации [ЧМ-2026] с Украиной и Исландией», – сказал Дешам.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
logoЛига наций УЕФА
logoДидье Дешам
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