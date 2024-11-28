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  • Хубулов о тратах в месяц: «Тысяч 200-300 для комфортной жизни в Тольятти мне будет приемлемо. 500 тысяч – наверное, много»
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Хубулов о тратах в месяц: «Тысяч 200-300 для комфортной жизни в Тольятти мне будет приемлемо. 500 тысяч – наверное, много»

Владимир Хубулов рассказал, какая сумма в месяц уходит на жизнь в Тольятти.

Ранее футболист «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что тратит 500 тысяч рублей только в первый день месяца.

– 500 тысяч в месяц – это, наверное, много. Для комфортной жизни в Тольятти мне тысяч 200-300 в месяц будет приемлемо.

– Есть ли цель по покупке чего-то?

– Я стараюсь об этом не думать. Если ты будешь отдаваться полноценно своему делу, то материальные вещи к тебе придут, – сказал нападающий «Акрона».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
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