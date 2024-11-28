Хубулов о тратах в месяц: «Тысяч 200-300 для комфортной жизни в Тольятти мне будет приемлемо. 500 тысяч – наверное, много»
Владимир Хубулов рассказал, какая сумма в месяц уходит на жизнь в Тольятти.
Ранее футболист «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что тратит 500 тысяч рублей только в первый день месяца.
– 500 тысяч в месяц – это, наверное, много. Для комфортной жизни в Тольятти мне тысяч 200-300 в месяц будет приемлемо.
– Есть ли цель по покупке чего-то?
– Я стараюсь об этом не думать. Если ты будешь отдаваться полноценно своему делу, то материальные вещи к тебе придут, – сказал нападающий «Акрона».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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