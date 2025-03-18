Хубулов о приглашении от Дзюбы в ресторан по случаю рекорда: «Да, вроде обещал. Если еще рекорд в сборной обновит, то это уже второй ресторан»

Владимир Хубулов высказался о рекорде Артема Дзюбы.

Нападающий «Акрона» ранее стал рекордсменом российского футбола по количеству голов – на его счету их 235.

Кроме того, Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России – у них по 30 мячей.

– Ждешь ли от Артема Дзюбы приглашения в ресторан?

– Да, он вроде нам обещал. Но сейчас его в сборную вызвали, так что это сошло на нет.

Может, по приезде закинем этот вопрос. А если еще рекорд в сборной обновит, то это уже второй ресторан.

Я надеюсь, он побьет. Все в его руках. Он каждый матч доказывает, что он лучший бомбардир, – сказал нападающий «Акрона » Владимир Хубулов .