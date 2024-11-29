Владимир Хубулов: «Кола – запретный плод для меня. Смотрел много видео, где ей трубу чистят или ржавую монету. Сахар в чай не добавляю, он ничем не полезен для организма»
Владимир Хубулов рассказал о нелюбви к сахару и кока-коле.
– Если чай пью, стараюсь добавить мед. Нет такого, чтобы добавлял сахар в какие-то продукты.
У нас есть протеиновые батончики без сахара, и ими можно заменить нехватку сладкого. Сахар ничем не полезен для организма.
– Есть ли запретные блюда или напитки?
– Колу я не пью вообще. Если буду очень сильно хотеть пить, а рядом вообще ничего не будет, то только тогда выпью колу.
Лучше воды выпить. Кола – запретный плод для меня.
– Откуда такая нелюбовь к коле?
– Я очень много смотрел видео, где колой можно трубу почистить или ржавую монету. Такие моменты меня очень отталкивают, – заявил нападающий «Акрона».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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