Владимир Хубулов: «Кола – запретный плод для меня. Смотрел много видео, где ей трубу чистят или ржавую монету. Сахар в чай не добавляю, он ничем не полезен для организма»

Владимир Хубулов рассказал о нелюбви к сахару и кока-коле.

– Если чай пью, стараюсь добавить мед. Нет такого, чтобы добавлял сахар в какие-то продукты.

У нас есть протеиновые батончики без сахара, и ими можно заменить нехватку сладкого. Сахар ничем не полезен для организма.

– Есть ли запретные блюда или напитки?

– Колу я не пью вообще. Если буду очень сильно хотеть пить, а рядом вообще ничего не будет, то только тогда выпью колу.

Лучше воды выпить. Кола – запретный плод для меня.

– Откуда такая нелюбовь к коле?

– Я очень много смотрел видео, где колой можно трубу почистить или ржавую монету. Такие моменты меня очень отталкивают, – заявил нападающий «Акрона ».