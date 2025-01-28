«Тоттенхэму» интересны Гомес из «Лилля» и Диблинг из «Саутгемптона». Клуб хочет подписать 18-летнего англичанина в январе, но готов к сдвигу переговоров на лето (The Telegraph)
24-летний Гомес выступает за «Лилль» с 2021 года. В текущем сезоне на счету хавбека гол и результативная передача в 17 матчах во всех турнирах.
По информации The Telegraph, «Тоттенхэм» хочет подписать с ним контракт летом, когда закончится срок его контракта с французским клубом.
18-летний Диблинг провел 20 матчей в английской Премьер-лиге за «Саутгемптон». В активе полузащитника два забитых мяча и шесть желтых карточек.
Отмечается, что лондонцы хотят договориться о его трансфере в январе, но готовы к сдвигу сроков на июль, если продвижения в переговорах не будет.
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