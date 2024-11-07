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Кейн, Палмер, Беллингем, Сака, Райс, Фоден, Трент, Грилиш – в заявке сборной Англии на матчи с Грецией и Ирландией

Сборная Англии назвала состав на ближайшие матчи.

Команда Ли Карсли встретится со сборными Греции и Ирландии в Лиге наций. Матч пройдут 14 и 17 ноября соответственно. 

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан ПикфордЭвертон»), Аарон Рэмсдейл («Саутгемптон»);

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Ливай Колуилл («Челси»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Льюис Холл («Ньюкасл»), Тэйлор Харвуд-Беллис («Саутгемптон»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Рико Льюис, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Филип Фоден («Манчестер Сити»), Конор Галлахер («Атлетико»), Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»), Эйнджел Гомес («Лилль»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Нони Мадуэке («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт сборных Англии
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logoКайл Уокер
logoДжордан Пикфорд
logoХарри Кейн
logoДжек Грилиш
logoДин Хендерсон
logoДоминик Соланке
logoТрент Александер-Арнолд
logoОлли Уоткинс
logoЭзри Конса
logoЛига наций УЕФА
logoАарон Рэмсдейл
logoФилип Фоден
logoДеклан Райс
logoМорган Гиббс-Уайт
logoЭйнджел Гомес
logoКонор Галлахер
logoМарк Гехи
logoКертис Джонс
logoЭнтони Гордон
logoТэйлор Харвуд-Беллис
logoНони Мадуэке
logoБукайо Сака
logoДжуд Беллингем
logoЛивай Колуилл
logoКоул Палмер
logoЛьюис Холл
logoРико Льюис
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