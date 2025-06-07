«Сербия была посильнее, чем Нигерия. Никто из нигерийцев не удивил – Россия играла лучше и должна была побеждать». Пальцев про 1:1
Валентин Пальцев заявил, что Россия играла лучше Нигерии.
Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.
«Я считаю, что мы играли лучше и должны были побеждать. Мы хорошо играли.
В плане уровня была хорошая игра и соперник тоже. Думаю, что Сербия была посильнее, чем Нигерия. Все нормально. Ничего не произошло.
В моменте с пропущенным голом поддержали Сафонова. Такое бывает.
Никто из нигерийцев не удивил особо. Со сборной Беларуси хочется сыграть в классный футбол», – сказал защитник сборной России Валентин Пальцев.
21 марта 2024 года Сербия проиграла России (0:4) в товарищеском матче.
Сафонов привез с Нигерией – ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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