Валентин Пальцев заявил, что Россия играла лучше Нигерии.

Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

«Я считаю, что мы играли лучше и должны были побеждать. Мы хорошо играли.

В плане уровня была хорошая игра и соперник тоже. Думаю, что Сербия была посильнее, чем Нигерия . Все нормально. Ничего не произошло.

В моменте с пропущенным голом поддержали Сафонова. Такое бывает.

Никто из нигерийцев не удивил особо. Со сборной Беларуси хочется сыграть в классный футбол», – сказал защитник сборной России Валентин Пальцев .

21 марта 2024 года Сербия проиграла России (0:4) в товарищеском матче.

Сафонов привез с Нигерией – ассист сопернику в безобидном моменте. Так пропустили впервые за 845 минут