Пальцев о футболе: «Мало смотрю, в жизни хватает. «Барсу» с «Интером» смотрел, а какой-нибудь «Брентфорд» – «Лидс» не буду. Надо, наверное, но неинтересно»
Защитник сборной России Валентин Пальцев заявил, что редко смотрит футбол.
– Некоторые футболисты смотрят топ-лиги, чтобы что-то подмечать и учиться. Ты так делаешь?
– Я мало футбола смотрю. В жизни хватает.
Выбираю только интересные мне матчи. Например, [первый] матч «Барсы» и «Интера» смотрел. А какой-нибудь «Брентфорд» – «Лидс» не буду смотреть.
Это сто процентов хорошие команды, просто топ. Но я не стану их смотреть. Надо, наверное, но неинтересно.
– У тебя есть защитник-ориентир?
– Жестких футбольных кумиров у меня нет. Нравятся Рамос, Мальдини, Бастони – и стилем игры, и тем, как видят поле. За этим иногда интересно наблюдать, – сказал Валентин Пальцев в интервью Спортсу’‘.
Интервью Пальцева – путь от матчей с любителями за 15 тысяч до сборной за пять лет
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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