Пальцев о футболе: «Мало смотрю, в жизни хватает. «Барсу» с «Интером» смотрел, а какой-нибудь «Брентфорд» – «Лидс» не буду. Надо, наверное, но неинтересно»

Защитник сборной России Валентин Пальцев заявил, что редко смотрит футбол.

– Некоторые футболисты смотрят топ-лиги, чтобы что-то подмечать и учиться. Ты так делаешь?

– Я мало футбола смотрю. В жизни хватает.

Выбираю только интересные мне матчи. Например, [первый] матч «Барсы » и «Интера » смотрел. А какой-нибудь «Брентфорд» – «Лидс» не буду смотреть.

Это сто процентов хорошие команды, просто топ. Но я не стану их смотреть. Надо, наверное, но неинтересно.

– У тебя есть защитник-ориентир?

– Жестких футбольных кумиров у меня нет. Нравятся Рамос , Мальдини, Бастони – и стилем игры, и тем, как видят поле. За этим иногда интересно наблюдать, – сказал Валентин Пальцев в интервью Спортсу’‘.

Интервью Пальцева – путь от матчей с любителями за 15 тысяч до сборной за пять лет