Гладышев о бане российского футбола: «Появилась супермотивация. Хочешь в ЛЧ? Проводи хороший сезон и езжай в Европу. Работай – и тебя заметят»

Ярослав Гладышев рассказал, что его мотивирует в условиях бана российского футбола.

– Что чувствует молодой талантливый футболист в эпоху изоляции? Ты давно мог бы дебютировать в еврокубках.

– Обиду.

Меня и ребят из сборной U-19 это еще напрямую коснулось. Заняли первое место в отборочной группе с немцами (обыграв их 3:1, у Гладышева 1+2 – Спортс’’), в следующем раунде соперники были по силам. Румыны, австрийцы и какая-то третья команда.

Понимал, что спокойно их пройдем. У нас тогда из 11 человек [старта] шесть играло в РПЛ, в 18 лет. Плюс еще Захарян – он уже за молодежку выступал, под важные матчи могли к нам спустить.

Хорошая команда. Была надежда, что молодых не отстранят, все-таки юношеский турнир.

Но.

Конечно, охота прочувствовать и что такое ЛЧ. Я года полтора назад побывал на матче «Интер» – «Реал Сосьедад». Сильное ощущение. Мурашки от гимна.

Понимаешь, что мог бы тоже участвовать в таком турнире… Надеюсь, еще получится.

– Как сделать так, чтобы обида не превращалась в демотивацию?

– У меня наоборот – супермотивация. Хочешь в Лигу чемпионов? Проводи хороший сезон и езжай в Европу. Работай – и тебя заметит европейский клуб, – сказал нападающий «Динамо» в интервью Спортс’’.

Гладышев – большое интервью нашей восходящей звезды